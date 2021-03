Le personnage d’April Kepner va faire son retour dans «Grey’s Anatomy»

« Je prépare une saison et un final qui pourraient fonctionner aussi bien comme un final de saison que comme un final de série. Je prévois les deux éventualités même si c’est compliqué et que ce n’est pas l’idéal. (…) Soit je fais une conclusion, soit je construis quelque chose qui me permettra d’avoir un cliffhanger, mais aussi un fil conducteur pour la saison prochaine », a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

L’acteur Jesse Williams estime lui aussi que la saga ne devrait pas s’arrêter maintenant. « Ce n’est pas le scénario idéal de s’arrêter sans nous avoir prévenus à l’avance et offert une véritable dernière saison, et alors que les auteurs sont déjà surchargés de travail et déprimés avec cette course effrénée pour sortir du contenu dans telles conditions. Je trouve que nous méritons tous d’avoir le temps et les conditions pour imaginer cette fin », avait-il fait savoir lors d’une interview accordée à Entertainment Tonight.