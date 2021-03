À la télé ce soir: «Wonder Woman» ou «Irréprochable» (vidéos)

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace. En s’alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

Constance, agent immobilier à Paris, est au chômage depuis un an. Après avoir été obligée de quitter son logement, elle décide de repartir en Charente-Maritime, où elle a commencé à travailler et où vit sa mère, hospitalisée. Elle essaie alors de retrouver du travail dans une agence où elle a fait ses premières armes et demande l’aide de Philippe, un ancien amant. Malgré cela, le gérant préfère embaucher Audrey, qui accepte d’être moins payée. Dès lors, Constance se met à suivre la jeune femme afin de lui ravir le poste d’une façon ou d’une autre. Alors qu’elle entame une liaison torride avec un fiscaliste parisien, elle parvient à s’immiscer dans la vie d’Audrey.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Un mauvais fils », à 21H05 sur C8 – trois étoiles

de Claude Sautet (1980)

Patrick Dewaere et Yves Robert – qui était aussi un excellent acteur ! – incarnent l’incompréhension familiale dans une chronique émouvante à souhait, où Jacques Dufilho apporte un charisme pas toujours mis en valeur et Brigitte Fossey une touche carrément… sexy. Une œuvre originale et rarissime à l’écran. Il faut donc en profiter !

« Un homme pressé », à 21H05 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Hervé Mimran (2018)

L’histoire… presque vraie d’un homme d’affaires impitoyable qui doit revoir sa vie au lendemain d’un AVC donne à Fabrice Luchini l’occasion de démontrer une fois de plus toute l’étendue de ses talents de diction. Son personnage étant atteint de troubles de la parole, les jeux de mots se succèdent, et si on est accro, c’est le fou rire assuré. Le récit étant aussi articulé autour d’une réelle volonté d’émotion, on est assis entre deux chaises, un peu à l’image du héros et de… son héroïne jouée par Leila Bekhti.

« Wonder Woman », à 21H05 sur TF1 – deux étoiles

de Patty Jenkins (2017)

Une méga-production à 150 millions de dollars confiée à la réalisatrice de… « Monster » et dans un registre diamétralement opposé mais toujours dans la quête d’un féminisme affiché. Le résultat est à la fois spectaculaire et artificiel, surtout dans l’évocation d’un conflit dont le centenaire n’aura décidément pas été exploité comme on était en droit de l’attendre par l’industrie du septième art.

« Cherchez la femme », à 22H45 sur France 2 – deux étoiles

de Sou Abadi (2017)

Quinze ans après son documentaire « SOS Téhéran », l’auteure d’origine iranienne a imaginé cette sympathique comédie contant les aventures d’un homme contraint d’enfiler la burqa pour voir sa fiancée séquestrée par son frère intégriste. Entre comédie et intrigue, on n’est pas loin des effets du « mamamouchi » de Molière dans son célèbre « Bourgeois gentilhomme ».

« Les proies », à 20H55 sur ARTE – une étoile

de Sofia Coppola (2017)

Ce remake du film homonyme de Don Siegel en 1971 adopte un point de vue beaucoup plus féminin sous la houlette autoritaire de Nicole Kidman, dont la comparaison avec Geraldine Page est aussi radicale que celle de Colin Farrell avec Clint Eastwood ! Dès lors, tout est dit.