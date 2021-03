Fête des mères au Royaume-Uni: les enfants de Kate et William ont adressé un tendre message à la princesse Diana

S’il faut attendre le mois de mai pour fêter les mamans en Belgique, la fête des mères a lieu ce dimanche 14 mars au Royaume-Uni. L’occasion pour le duc et la duchesse de Cambridge de tenter de redorer l’image de la famille royale, une semaine après les révélations fracassantes de Meghan et Harry.

Kate et William ont ainsi publié des cartes réalisées par leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, adressées à leur « grand-mère Diana », décédée en 1997. « Chère Grand-mère Diana, joyeuse fête des mères. Je t’aime et je pense toujours à toi. Je t’envoie tout mon amour », a notamment écrit le prince George, âgé de sept ans. À cinq ans, la princesse Charlotte a quant à elle noté sur sa carte : « Chère Grand-mère Diana, je pense à toi en ce jour de fête des mères. Je t’aime très fort. Tu manques à papa ». Des dessins ont également été fabriqués par les enfants du couple, rapporte BFM TV.

Ces adorables messages ont été publiés sur le compte Twitter de Kate et William, en accompagnement du texte suivant : « Pour ceux qui vivent le deuil, aujourd’hui est une journée particulièrement difficile. Chaque année le jour de la fête des mères, George, Charlotte et Louis font des cartes pour se souvenir de leur grand-mère, Diana, pour William. Quelle que soit votre situation, nous pensons à vous ».