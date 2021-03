Quand Elizabeth II découvre les images de Mars via une conférence Zoom (vidéo)

Voir Elizabeth II directement sur les réseaux sociaux, cela n’arrive pas tous les jours et pourtant, c’est ce qu’elle vient de faire vendredi dernier. La reine a en effet répondu présente lors de la semaine britannique de la science et a participé à une conférence sur Zoom avec des écoliers. Elle a pu y découvrir les images de Mars fournies par le robot Perseverance et a commenté l’avancée de la recherche en astronomie.

Cette conférence a eu un écho d’autant plus important dans les tabloïds britanniques qu’il s’agit de la première apparition de la reine depuis l’interview d’Harry et Meghan. Une façon de passer à autre chose et de faire oublier les tensions familiales pour parler de sujets plus réjouissants.