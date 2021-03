Félix Radu présentateur d’une websérie de France Télévisions

Au mois d’avril, France Télévisions lancera une websérie et surprise, c’est un Belge qui sera aux commandes : le comédien, humoriste et auteur Félix Radu. Ce nouveau programme se dénommera « Félix déLIRE » et sera constitué d’une vingtaine d’épisodes de 5 minutes.

D’Aimé Césaire à Virginie Despentes en passant par Molière

Félix Radu sera ici chargé de faire redécouvrir la littérature française de façon originelle pour que cela plaise à tous les publics, et notamment aux adolescents. La série sera d’ailleurs disponible sur la plateforme éducative de l’audiovisuel public, Lumni, créée à destination des collégiens et des lycéens. Le ton sera donc didactique et léger.

Félix Radu présentera ainsi de grands auteurs, autant anciens comme La Fontaine, Molière, Victor Hugo ou encore Charles Baudelaire, qu’actuels à l’exemple de Virginie Despentes. Il aura notamment l’honneur d’accueillir sur son plateau des invités prestigieux, dont la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, mais aussi le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Ceux-ci présenteront leurs coups de cœur littéraires et en discuteront avec le comédien belge.