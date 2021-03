Ses «bottle foot challenges» font près de 40 millions de vues sur TikTok (vidéos)

Mais avant cela, Benjamin Klein jouissait déjà d’un certain succès. Avant d’avoir l’idée de ce défi, il se filmait avec une version plus simple du challenge. Il envoyait seulement un ballon de foot et regardait simplement comment les gens réagissaient pour noter leurs réactions sur une échelle de 10. Sa vidéo du 6 mars a ainsi obtenu… 33 millions de vues. De ce fait, en rassemblant toutes ses vidéos de foot, tous genres confondus, il a attiré la curiosité de plus de 90 millions d’utilisateurs de TikTok.