Ducati SuperSport 950S: polyvalence racée

Par rapport à l’ancienne version, le design a été revu et le nouveau carénage rappelle celui de la Panigale. L’optique avant à leds s’inspire, elle aussi, du modèle emblématique de la gamme et, au final, cette nouvelle 950 SuperSport se révèle une bien jolie machine à la ligne très pure. Partout, les détails sont soignés et la finition de l’ensemble flatte le regard, où qu’il se pose. Deux versions sont proposées. La standard (13.990 €), disponible en rouge Ducati Red et jantes noires brillantes pourvues d’une fourche Marzocchi de 43 mm et d’un amortisseur Sachs. Ou la S (15.690 €), montée...