La nouvelle Volvo uniquement en ligne

Proposée uniquement en version électrique, la Volvo C40 Recharge se distingue avec son toit plus bas que celui de la XC40. Elle introduit le nouveau visage qu’arboreront désormais tous les modèles à batterie du constructeur. Avec la C40, Volvo fait plusieurs choix osés : d’abord celui de ne plus proposer d’intérieur en cuir. Ensuite, la C40 n’est plus vendue qu’en ligne. Enfin, elle sera accompagnée de formules comprenant de nombreux services (entretien, assurances recharges, etc.).

