Vietnam : une petite fille chute du 12ème étage d’un immeuble, avant d’être rattrapée de justesse (vidéo)

Au début du mois de mars, une petite fille de deux ans a échappé de peu à la mort à Hanoï, au Vietnam. Après avoir enjambé la rambarde du balcon de l’appartement où elle vit, l’enfant s’est retrouvé suspendu dans le vide, pour une raison inconnue. Mais du 12ème étage de l’immeuble, la fillette se trouvait à plus 50 mètres du sol, une situation extrêmement dangereuse. Après avoir tenté de se tenir aux barreaux, elle a finalement lâché prise, avant de chuter.

Finalement, la petite fille a miraculeusement été sauvée par un livreur, Manh, qui passait par là et qui avait été alerté par des cris. « J’ai pensé qu’un bébé s’était fait gronder par ses parents. Mais juste après, j’ai entendu quelqu’un crier au secours. J’ai sorti la tête de mon véhicule, regardé autour, et j’ai vu la fille suspendue à un balcon », raconte le jeune homme de 31 ans, rapporte Sudinfo. Sans réfléchir, le héros est sorti de sa camionnette, avant de grimper sur le toit d’un bâtiment au pied de l’immeuble, en vue de réceptionner l’enfant. Avant qu’il ne touche le sol, Manh a réussi à se propulser vers l’avant et à intercepter le bébé sur ses genoux.

La fillette a ensuite été emmenée d’urgence à l’hôpital pour soigner une hanche disloquée. Le chauffeur héroïque s’en est quant à lui tiré avec une petite entorse au bras. Il a par la suite expliqué la raison de son action salvatrice : « J’ai tout de suite pensé à mon enfant à la maison et je me suis précipité pour la sauver. Tout s’est passé en une minute. Je n’ai pas compris comment j’avais fait pour monter aussi vite sur ce toit. Je ne réalise pas que j’avais sauvé la vie de cette fillette ».