Le tour du monde du cheesecake

Il est le dessert américain le plus célèbre au monde. Croustifondant, moelleux et légèrement acidulé, servi en part généreuse avec un petit coulis de fruit rouge, le cheesecake ou cheese-cake (composé d’un mélange de fromage à la crème, œufs, sucre, parfumé à la vanille et/ou au citron, sur une croûte de miettes de biscuits) symbolise New York par excellence. Aujourd’hui réalisé par tout un chacun à domicile, le plus souvent avec du fromage frais industriel estampillé du nom d’une célèbre ville américaine (marque qui en a bien tiré profit), le cheesecake s’est taillé une réputation au...