Julie-Amour Rossini: «Je suis féministe sans le savoir»

En ce mois de mars, et près de six mois après sa disparition, Universal donne le coup d’envoi des hommages consacrés à Juliette Gréco, avec une première compile baptisée « Liberté, Égalité, Féminité ». Un projet qui met à l’honneur onze des chansons cultes de la muse de Saint-Germain-des-Prés et qui a été orchestré par la petite-fille de la défunte, Julie-Amour Rossini. La teneur du disque en elle-même a de quoi ravir autant que, peut-être, de décevoir un peu. Julie Amour-Rossini n’a aucunement cherché à revisiter l’œuvre de son aïeule mais s’est contentée de choisir onze titres...