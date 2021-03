Test – Curse of the Dead Gods: sur les traces d’Hades

Curse of the Dead Gods s’impose comme l’un des meilleurs jeux indépendants de ce début d’année.

Le quatrième jeu du studio Passtech Games, qui s’était fait connaître avec le très sympathique Masters of Anima, est la révélation indé de ce début d’année. Le jeu se présente comme un dungeon-crawler old-school au gameplay très nerveux et aux mécanismes de jeu hérités des roguelites. Pas de panique toutefois, Curse of the Dead Gods reste un jeu accessible, qui est découpé en différents chapitres. Une fois l’un d’eux terminé, vous ne devrez plus le recommencer que si vous le souhaitez. Les upgrades de votre personnage sont aussi définitifs. Ce qui signifie qu’à chaque nouvelle partie, la...