À raconter aux enfants : à l’abordage!

Par Aurielle Marlier et Alain Jourdan le Clercq

Le capitaine Crochet et Jack Sparrow font partie des plus connus… Qui sont-ils ? Des pirates, bien sûr ! Les pirates sont des bandits des mers qui s’attaquent tantôt aux autres bateaux, tantôt à des villes sur les côtes. Il ne faut pas les confondre avec les corsaires qui, eux, font la guerre sur la mer parce qu’ils ont une « autorisation » de leur gouvernement. Ils n’attaquent donc que les navires ennemis, et juste pendant les périodes de guerre.

Leur origine...