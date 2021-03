Les orfèvres de Seneffe

Le château de Seneffe, dans le Hainaut, a été construit entre 1763 et 1768 pour un homme d’affaires, Julien-Ghislain Depestre. Cet industriel, financier et commerçant, a notamment fait fortune en approvisionnant l’armée française en chevaux et en véhicules. Demeure d’apparat, ce château de style néoclassique est passé au cours de son histoire aux mains de différents propriétaires privés avant de se retrouver dans un état de délabrement avancé. L’État belge finit par l’acquérir en 1969 pour le sauver de la ruine. En 1980, il revient à la Communauté française, qui y installe un musée de l’...