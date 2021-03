«Cap ou pas cap? Cap! Bien sûr!»

Âgé de huit ans à peine, Julien doit faire face à la maladie incurable de sa maman, puis à l’autorité d’un père insensible. Sophie, elle, est régulièrement le souffre-douleur de sa classe. Autour d’une boîte magique offerte par la défunte mère, les deux enfants se lancent des défis toujours avec la même phrase magique : « Cap ou pas cap ? » Les années passent et alors qu’ils en sont en phase de bac, ils continuent leurs petits jeux. Mais quand vient l’âge adulte, ils s’éloignent progressivement et passent à côté de leur bonheur. Julien est désormais marié et père de...