La savante, la Polonaise

Fraîchement créé deux ans plus tôt à Stockholm, le Prix Nobel de 1903 est conjointement attribué pour moitié au physicien français Henri Becquerel et pour l’autre aux époux Pierre et Marie Curie pour leurs travaux respectifs sur la radioactivité spontanée et les phénomènes radiatifs découlant de celle-ci. Le bonheur des Curie est de courte durée : trois ans plus tard, Pierre est victime d’un accident mortel, écrasé par une charrette hippomobile, à l’âge de 46 ans. Marie se retrouve seule pour éduquer leurs deux filles, tout en poursuivant ardûment les recherches entamées par le couple...