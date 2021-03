À la télé ce soir: «Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?» ou la nouvelle série «Gloria»

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?, à 20h30 sur RTL TVI Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles, sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises.

Gloria, à 21h05 sur TF1 Dans une petite ville bretonne, au bord de l'eau, au sein d'une communauté soudée où tout le monde se connaît. Une femme, avocate, mère de trois enfants et en congé maternité, voit son quotidien voler en éclats lorsque son mari disparaît sans explication du jour au lendemain. Où est-il ? Que lui est-il arrivé ? Accusée d'être responsable de sa disparition - voire de sa mort - elle va enquêter et se débattre, seule, pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, et surtout qui était vraiment l'homme qu'elle aimait. Car si elle lui vouait une confiance aveugle, il était, de toute évidence, loin d'être celui qu'il prétendait.