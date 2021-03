Les frères Taloche réagissent à la polémique autour de «Chaud Cacao»: «Annie, les gens sont devenus fous»

Si le parolier de « Chaud Cacao » a défendu le texte , comme d’autres personnalités, ce sont maintenant les frères Bruno et Vincent Taloche qui ont décidé de sortir du silence. Très proches d’Annie Cordy, ils ont publié un long texte sur Facebook, sous ferme de lettre à l’artiste disparue. « Annie, les gens sont devenus fous… Après une polémique concernant un tunnel portant ton nom où certaines personnes n’ont même pas eu envie de respecter rien qu’un seul instant le choix de ton public (qui a voté en masse pour toi) ni celui de ta famille… Voilà que maintenant on parle de ‘racisme’ dans ‘Chaud Cacao’. Le monde est devenu dingue », ont écrit les deux humoristes, dépités de voir la tournure prise par les événements.

Les frères Taloche ont profité de l’occasion pour rendre un bel hommage à leur amie, « son professionnalisme à toute épreuve », « son incroyable amour du public » et « sa passion de chaque seconde au fond des yeux ». Des caractéristiques qui font que le duo d’humoristes ne comprend pas que « Chaud Cacao » soit au cœur d’une polémique. « Le public t’a toujours aimé à un point que tu n’imagines même pas. Et il le prouve une fois encore en te défendant de toutes ces stupides et infâmes accusations. Je t’imagine là-haut en train d’engueuler ces colporteurs de bêtises avec ta sincérité légendaire ‘Non mais Hoooo ça va aller ?’ ».

« Les gens deviennent parfois tellement intolérants sur les réseaux sociaux que cela devient pathétique et même de plus en plus inquiétant », ont conclu les Taloche, ajoutant combien il est difficile pour eux de rester optimiste dans cette période difficile. « Mais promis on recommencera à chanter ‘Ça ira mieux demain’ ».