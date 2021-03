Stib, SNCB, De Lijn et plus de 100 radios européennes diffusent simultanément «You’ll never walk alone»

Ce vendredi matin à 8h45 ont résonné les notes de la chanson « You’ll never walk alone » de Gerry & The Pacemakers, sur les ondes de plus de cent radios européennes. C’est l’animateur flamand Sven Pichal qui a souhaité relancer cette initiative, un an plus tard. « S’unir grâce à la musique, telle est l’idée, pour s’arrêter un instant et réfléchir aux moments difficiles mais aussi agréables que l’on a traversés en cette année de pandémie », a commenté l’animateur de Radio 2 auprès de Belga.

Chez nous, la Stib, la SNCB et De Lijn ont participé à l’action en diffusant le tube dans les stations de train, métro et pré-métro. En dehors de la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, l’Autriche, la Suisse, Chypre, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, la Géorgie, la Slovaquie, le Monténégro et la Turquie, entre autres, ont aussi joué le jeu ce vendredi.

L’année dernière, le vendredi 20 mars à 8h45, ce même titre avait envahi les ondes de 180 chaînes radiophoniques. Lancée par le DJ Sander Hoogendoorn, cette petite action se voulait une marque de soutien pour le personnel soignant se battant contre l’épidémie de coronavirus.