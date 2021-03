En France, un livre a été rapporté à la bibliothèque avec 32 ans de retard (photo)

La médiathèque de Béziers a battu un record le 6 mars dernier. Comme le raconte l’établissement sur sa page Facebook, un livre emprunté en 1989 leur est revenu, avec 32 ans de retard sur la date limite !

L’ouvrage, « Contes et légendes des Antilles », a fait son apparition dans l’automate qui permet aux lecteurs de rendre les livres empruntés. Les employés de la médiathèque ne savent donc pas qui y a déposé le bouquin pour enfants, qui était censé être rapporté le 16 mars 1989, comme en témoigne la fiche qui l’accompagnait encore. Le numéro du lecteur qui a emprunté le livre à l’époque n’est évidemment plus valable, et à moins que la personne qui l’a ramené à la bibliothèque se manifeste, personne ne saura d’où revient ce livre.

Mais la médiathèque le conserver, même s’il est abîmé, « pour l’anecdote », a confié une employée à 20 Minutes. L’établissement a tout de même rappelé avec humour à ses lecteurs que, même si la médiathèque vient de battre un record de retard, cette histoire est « un exemple à ne pas suivre ».