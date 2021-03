À la télé ce soir : « Ricky Business » et « The Voice : La Plus Belle Voix » (vidéos)

Cette saison 2021 de "The Vocie" est placée sous le signe de l'authenticité, de l'engagement, du partage et de la transmission. Avec une toute nouvelle équipe de coachs, des talents engagés et heureux de remonter sur scène, des règles inédites, des invités prestigieux et une toute nouvelle étape. Florent Pagny, Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine constituent une équipe de coachs complémentaire.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La firme », à 20h15 sur Plug RTL – 3 étoiles

de Sydney Pollack (1993)

Tiré du roman de John Grisham, ce thriller machiavélique compte parmi les nombreuses réussites d’un metteur en scène qui aura réussi à aborder tous les genres ou presque avec un égal bonheur. Alors en pleine ascension, Tom Cruise y est vraiment excellent.

« L’incompris », à 00h00 France 5 – 3 étoiles

de Luigi Comencini (1966)

Mal reçu à Cannes et à sa sortie en France, ce profond et émouvant drame de l’incompréhension entre un veuf et son fils aîné a fait l’objet d’une nouvelle carrière en salles dix ans plus tard et fut dès lors réapprécié à sa juste valeur. Face à Anthony Quayle, les jeunes Stefano Colagrande et Simone Giannozzi ont été primés de concert mais n’ont pas persévéré dans le cinéma. Le premier est devenu un médecin de renom, spécialisé en radiologie et professeur à l’université de Florence… où a été tourné le film.

« Risky Business », à 20h05 TIPIK – 2 étoiles

de Paul Brickman (1983)

Le réalisateur ne fera pas carrière au contraire de sa jeune star Tom Cruise qui, à 20 ans à peine, décroche sa première nomination aux Golden Globes, en concurrence avec Woody Allen, Eddie Murphy, Mandy Patinkin et Michael Caine qui enlève la statuette. Une sorte de « Projet X » bien avant la lettre, qui se revoit aussi avec plaisir pour les beaux yeux de Rebecca de Mornay.

« Warcraft : le commencement », à 21h50 AB3 – 2 étoiles

de Duncan Jones (2016)

L’adaptation du fameux jeu vidéo par le fils de David Bowie – réalisateur de l’excellent « Source Code » – et donc le « pilote » d’une nouvelle saga présumée et prévue depuis 2006 ! Son épilogue ouvre déjà sur une suite qui semble évidente vu le demi-milliard de dollars de recettes généré. À réserver toutefois aux inconditionnels du genre.

« Le septième fils », 20h15 sur AB3 – 1 étoile

de Sergei Bodrov (2014)

Malgré la présence en têtes d’affiche de Jeff Bridges et Julianne Moore, ce énième titre fantastico-médiéval exhale le déjà-vu pour ne pas carrément dire le trop-plein.