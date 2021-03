Koh Lanta 2021: Le debrief de la soirée!

La cabane s’effondre

Autre rebondissement : l’arrivée de Lucie dans l’équipe des jaunes. La championne de MMA de 35 ans possède une amulette qui la rendra intouchable au conseil si son équipe perd l’immunité.

Mais la joie n’est que de courte durée. Une partie de leur cabane, tout juste agrandie, s’effondre dans la nuit. Les candidats sont trempés et fatigués. Pour que cet incident ne se reproduise plus, Aurélien propose de construire deux cabanes. Laëtitia refuse pour ne pas diviser les équipes. Aurélien, Thomas et Mathieu envisagent de l’éliminer au prochain conseil.

Jusqu’ici positifs, les rouges partent de leur côté à la recherche d’un collier ou d’une arme secrète. Arnaud met la main sur un collier d’immunité qui n’aura d’influence qu’au conseil de la réunification.

L’épreuve d’immunité

La mission ici est de se servir de 15 lattes de bois pour reconstituer une figure médicale. Dans chaque équipe, trois des candidats seront constructeurs tandis que les autres seront guides. Les jaunes remportent une nouvelle fois l’épreuve.

Le conseil

Chez les rouges, Arnaud, Candice et Magali sont les moins bien vus. Arnaud est considéré comme faible physiquement mais possède un collier d’immunité, Candice agace avec son côté enseignante mais détient une arme secrète de capitaine et Magali, considérée comme faible physiquement également, trouve le quitte ou double, une autre arme secrète. Cette arme lui permettra de défier un aventurier en duel lors du conseil : le gagnant sera immunisé, le perdant aura une voix supplémentaire contre lui. Et c’est Marie que Magali choisit. Les deux joueuses doivent empiler le plus de pièces de bois possible. Magali l’emporte.

Avec six voix contre elle, c’est finalement Marie qui quitte l’aventure.