L’Astéroïde 2001 FO32 frôlera la Terre ce dimanche

Un astéroïde de 500 mètres, classé « potentiellement dangereux » frôlera la Terre ce dimanche 21 mars aux alentours de 17h03 chez nous (entre les constellations du scorpion et du sagittaire). Cet objet céleste, c’est l’Astéroïde 2001 FO32. Il se déplacera à une vitesse de 124.000 km/h à une distance d’environ 1,25 million de kilomètres de la Terre. Comme le précise L’internaute, cette distance représente 5 fois la distance Terre-Lune… pas grand-chose à l’échelle de l’univers. Pourtant la Nasa rassure : aucune collision n’est prévue.

S’il ne sera pas possible d’observer l’astéroïde à l’œil nu, il sera toutefois possible de l’apercevoir au moyen de puissantes jumelles ou d’un télescope de 15 à 25 centimètres de diamètre, dès minuit dans la nuit du 20 au 21 décembre. Les astronomes amateurs devront regarder « dans l’hémisphère sud et à des latitudes nord basses », indique Paul Chodas, directeur du CNEOS (Centre d’étude des objets proches de la Terre).

Notez également que le passage de 2001 FO32 sera retransmis sur le site web The Virtual Telescope.