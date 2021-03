«The Sun» a payé pour obtenir des données privées sur Harry et Meghan qui dénoncent des «pratiques prédatrices»

Le « New York Times » vient de lancer un pavé dans la mare dans la guerre d’Harry et Meghan contre les tabloïds. Le journal américain a en effet recueilli le témoignage de Daniel Hanks, un détective privé pas comme les autres puisqu’il a été recruté par « The Sun » pour viser le couple princier. Des révélations fracassantes qui ont provoqué aujourd’hui la riposte des deux victimes de cette affaire.

Enquêter sur un couple princier naissant

C’est en 2016 que « The Sun » aurait eu l’idée d’avoir recours à Daniel Hanks. Sa mission : obtenir des informations privées sur Harry et Meghan, que ce soit sur leur couple, la famille, les amis… Tout est passé sur le grill. Les deux tourtereaux commençaient alors seulement leur histoire d’amour et une course au buzz était lancée entre les tabloïds, d’où le recours au détective privé qui a eu carte blanche pour s’immiscer par tous les moyens « de manière légale » dans la vie personnelle d’Harry et Meghan.