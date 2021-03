À la télé ce soir: la nouvelle série «Bäckström» et «Mariés au premier regard»

Le commandant Evert Bäckström, vedette de la télévision suédoise, est un enquêteur brillant tout autant admiré pour son esprit analytique que détesté pour son arrogance et son manque de scrupules. Lorsque son jeune voisin, Edvin, découvre un crâne humain percé par une balle sur une île déserte, frappée d'une mystérieuse malédiction, Bäckström se retrouve face à l'enquête pour homicide la plus complexe de sa carrière. En parallèle, l'enquête très médiatisée sur le braquage d'un convoi de fonds et des querelles internes au commissariat viennent lui mettre des bâtons dans les roues.

Pour la quatrième année consécutive, des célibataires se lancent dans une aventure hors du commun pour tenter de trouver l'amour ! Cette année, Audrey Van Ouytsel, docteure en sociologie, rejoint l'équipe d'experts qui ont examiné scrupuleusement le profil des célibataires et mis à profit toutes les recherches en sciences sociales, afin de dénicher les couples susceptibles de perdurer. Si une compatibilité de plus 70% est trouvée entre deux participants, les experts proposent à ceux-ci de se rencontrer le jour de leur mariage. S'ils se disent oui, ils célèbreront leur union, partiront en voyage de noces et vivront ensemble. Après plusieurs semaines d'expérience de vie commune, ils devront prendre la décision de poursuivre ensemble ou non.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’homme de Rio », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

Les scénaristes (Jean-Paul Rappeneau, Ariane Mnouchkine, Daniel Boulanger et de Broca lui-même) ont clairement avoué s’être inspirés de l’univers de… Tintin pour assembler cette comédie d’aventure qui fut même nominée aux Oscars ! Un grand classique où Belmondo « bébèlise » déjà magistralement face à la toujours regrettée Françoise Dorléac.

« Aquaman », à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

Après « Saw », « Insidious », « Fast & Furious 7 » et ses « Dossiers Warren », le prodige du Sarawak intègre l’univers DC avec la première aventure d’un super-héros déjà apparu sous les traits du colosse Jason Momoa dans « Justice League » en compagnie de la belle Amber Heard (« The Danish Girl »). Avec Nicole Kidman, Willem Dafoe, Patrick Wilson et… Dolph Lundgren, on n’a lésiné sur rien pour un budget de 160 millions de dollars dont le résultat dépasse… largement le milliard et double presque celui du film de Zack Snyder. Même « Wonder Woman » ne court plus avec. C’est vrai que c’est super bien fait, dans un style baroque échappant… quelque peu aux poncifs du « super-genre ».

« La rançon », à 20h10 sur Tipik - Deux étoiles

Le thème du kidnapping est ici abordé de façon très hollywoodienne et donc peu nuancée à l’image de son héros incarné par Mel Gibson. En revanche, la mise en scène de l’auteur des « Apollo 123 », « Un homme d’exception » et « Da Vinci Code » est sans le moindre reproche.

« Mal de pierres », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

Pour sa huitième réalisation, l’actrice native d’Oran a choisi d’adapter le roman éponyme et multiprimé de la Gênoise d’origine sarde Milena Agus publié en 2007. Un peu lent et tiré en longueur, le récit est littéralement illuminé par la formidable sensibilité de Marion Cotillard et la photographie de Christophe Beaucarne, notre digne « fils à Julos ». Tous deux auraient amplement mérité les Césars dans leur catégorie, parmi les… huit nominations bredouilles du titre.

« En liberté », à 21h05 sur France 2 - Deux étoiles

Pio Marmaï change de registre en incarnant un condamné à tort dans cette comédie policière déjantée à l’image de son héros et de son « ange gardien » Adèle Haenel. Les invraisemblances ne manquent pas.