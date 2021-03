À la télé ce soir: «Top Chef» ou «Un homme d’honneur»

« Top Chef », à 20h25 sur RTL-TVI Au sommaire : « L’épreuve de Pascal Barbot : faire du riz la star de l’assiette ». Pascal Barbot a décidé de mettre le grain de riz au centre d’une de ses assiettes. Choix des variétés, précision de la cuisson, création de tuiles, mousse et autres textures, les candidats vont devoir être créatifs pour surprendre le chef 2 étoiles, spécialiste du riz – « L’épreuve d’Angel Leon : révolutionner un mode de cuisson ». À l’image du travail du chef Angel Leon, les candidats vont devoir exprimer leur créativité et inventer une méthode originale pour cuire à la perfection un produit de la mer de manière instantanée et spectaculaire. – « La dernière chance : les moules ».

« Un homme d’honneur », à 21h05 sur TF1 C’est le lancement de la série avec Kad Merad, Zabou Breitman et Rod Paradot. Richard Altman, juge droit et respecté, voit sa vie basculer lorsque son fils Lucas commet un délit de fuite en laissant un motard pour mort. Richard pousse son fils à se dénoncer, mais se rend compte que la victime n’est autre que le fils d’un puissant mafieux et que Lucas signerait son arrêt de mort en se livrant aux autorités. Prêt à tout pour sauver son fils, le juge va renier tous ses idéaux, mettre le doigt dans un engrenage infernal et entamer une réelle descente aux enfers.