Le long chemin vers la justice

Plusieurs options s’offrent aux patients en matière d’erreur médicale. Outre la médiation et le règlement à l’amiable, les victimes présumées peuvent se lancer dans le combat judiciaire, au civil ou au pénal. Les spécialistes mettent en garde contre des procédures longues, coûteuses et stressantes. « Il faut les reins solides. On explique aux patients les avantages et les inconvénients de l’issue judiciaire, où la procédure peut parfois durer 15 ans », pointe Rachida Essannarhi. « Il y a...