KTM 1290 SUPER ADVENTURE S: ultime aventurière?

Ceux qui pensaient que KTM s’était contenté d’offrir un capteur supplémentaire pour le régulateur de vitesse adaptatif à son porte-drapeau dans le segment aventure en sont pour leurs frais. La Super Adventure S est nouvelle à 90 %. Seuls les roues et les disques de frein sont inchangés. Pour le reste, tout a été revu. Même le moteur ! Et si celui-ci reste le bicylindre en V à 75 degrés de 1.301 cm3, il a aussi été totalement repensé par rapport à la précédente Super Adventure. En la regardant plus attentivement, on voit également que ce millésime a pas mal changé au niveau du look. Elle a...