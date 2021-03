Chasseurs de microbes (7)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

Lazzaro Spallanzani et, ci-contre, son expérience avec les fioles de verre pincées. - DR

« Et maintenant, se dit Spallanzani, nous allons, pendant des durées variables, soumettre à ébullition des séries de flacons. Nous verrons lesquels engendreront le plus de petits animaux. » Séance tenante, il plongea pendant quelques minutes un premier lot de récipients dans un bain-marie porté à la température d’ébullition. Un deuxième lot y fut laissé une demi-heure. Un troisième, une heure, et un dernier, deux heures. Au lieu de les sceller à la flamme, il les obtura simplement au moyen de bouchons. Needham ne prétendait-il pas que c’...