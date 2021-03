Testé pour vous: l’Anker PowerExpand Elite 13-in-1

Les ordinateurs portables ont vu leur popularité exploser ces dernières années. Dans beaucoup de cas, cette course à la légéreté et à la minceur a entrainé une drastique réduction du nombre de ports de connexion. Pas de chance : ceci intervient alors qu’on a de plus en plus de périphériques à branche au PC. La solution ? Une station extérieure qui offre un maximum de ports de connexion avec un seul fil qui la relie à l’ordinateur. L’une des meilleurs solutions disponibles est le CalDigit TS3 Plus. Mais aujourd’hui, Anker lui oppose un concept très similaire. Une fois le grand...