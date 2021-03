À la télé ce soir: «Le Grand Cactus» et «L’atelier»

Le Grand Cactus, à 20h35 sur Tipik

«Le Grand Cactus» rempile pour une nouvelle année, toujours avec les mêmes pilotes aux commandes : Jérôme de Warzée et Adrien Devyver, «Les Avengers du rire», entourés de leurs fidèles chroniqueurs Livia Dushkoff, Thierry Luthers et David Jeanmotte, sans compter la joyeuse bande : Kody, Martin Charlier, Bénédicte Philippon, Sarah Grosjean, Freddy Tougaux, Carmela Giusto et Fabian Le Castel ! La formule reste inchangée, à savoir trois sujets d'actualité décodés et remastérisés à la sauce «Cactus» !