Une peinture réalisée par un robot humanoïde vendue aux enchères pour 700.000 dollars (vidéo)

Premier robot avoir reçu la citoyenneté d’un État (l’Arabie saoudite), Sophia s’est lancée dans une carrière d’artiste ! Ce robot humanoïde créé par Hanson Robotics vient même de vendre sa première oeuvre aux enchères sur Internet, rapporte RTL Info. Un événement inédit, d’autant plus que les enchères se sont envolées jusqu’à 700.000 dollars.

Pour réaliser sa peinture, Sophia s’est inspirée de son propre visage, de l’histoire de l’art et du travail du crypto-artiste italien Andrea Bonaceto. « Sophia a réalisé ses créations en utilisant des réseaux de neurones et de l’intelligence artificielle qui répondent à sa perception des œuvres d’Andrea Bonaceto et à ses expériences de vie », a expliqué dans un communiqué le Dr Hanson, créateur du robot. Ce dernier a confié être « un père fier ».