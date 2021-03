Test – Pacer: le fils spirituel de Wipeout

Les studios indépendants sont de plus en plus nombreux à nous livrer des jeux de course futuristes. Et pour cause puisque les gros éditeurs semblent avoir totalement déserté ce segment. Le studio R8 Games l’a bien compris. Ne vous attendez toutefois pas à être surpris, car s’il fait presque un sans-faute, le studio britannique s’est contenté de suivre un cahier des charges très classique. Aucune particularité ne permet au jeu de se démarquer de ses concurrents. Pacer est un jeu de course futuriste très classique, qui ne brille ni par son originalité ni par la diversité de ses courses mais...