À la télé ce soir: le retour de «Place Royale» et «Koh-Lanta»

Thomas de Bergeyck et Laura Beyne reviennent sur les 20 ans de règne du sixième roi des Belges et de son épouse. Lorsqu'il monte sur le trône de Belgique en 1993, suite au décès inopiné de son frère le roi Baudouin, Albert incarne le nouveau visage de la monarchie. Celui que le peuple belge n'attendait pas a su imprimer un style nouveau et donner l'image d'un souverain proche et à l'écoute des gens. Ils retraceront les moments forts qui ont marqué ces deux décennies. Un portrait inédit réalisé dans les coulisses du pouvoir en collaboration avec de très nombreux témoins, experts royaux et proches des anciens souverains.

Sur l'île de Tahaa, Rouges et Jaunes s'opposent et luttent contre les éléments. Mais ils vont recevoir la visite de quelqu'un qui saura leur donner les clefs de la survie sur ces îlots polynésiens. Entre admiration et compétition, ces apprentis Robinsons vont en voir de toutes les couleurs. Mais attention à bien garder ses nerfs, car la tension monte d'un cran. D'autant que les armes secrètes viennent compliquer la donne. Car pour la première fois dans l'histoire de « Koh-Lanta », des « armes » sont cachées sur les camps. Certaines offriront des doubles votes, d'autres contreront des colliers d'immunité, il en est qui provoqueront des duels ou qui auront le pouvoir de détourner des votes.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Current War : Les pionniers de l’électricité », à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

Le biopic parfaitement éclairant sur la rivalité qui opposa Thomas Edison et George Westinghouse incarnés par Benedict Cumberbach et Michael Shannon, où apparaît aussi sous les traits de Nicholas Hoult un certain Nikola Tesla, à la base de la firme californienne devenue pionnière dans le développement de l’automobile full électrique.

« La folle histoire de Max et Léon », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

Coauteurs du script, les duettistes Grégoire Ludig et David Marsais jouent les « pieds nickelés » de service dans cette pantalonnade tout ce qu’il y a de plus nanardesque rappelant les grandes heures des Charlots ou « Papy fait de la résistance ». C’est tout naturellement inégal et d’un goût volontairement douteux, et c’est tout aussi volontairement très bête, mais les bons gags y sont et certaines scènes se révèlent même irrésistibles, en compagnie de Bernard Farcy, Dominique Pinon, Christophe Lambert, et Florence Foresti.

« Fast & Furious », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

En dépit des refus de Mark Wahlberg et Christian Bale côté masculin, de Nathalie Portman, Kirsten Dunst et Jessica Biel du côté féminin, le succès fut au rendez-vous pour ce thriller du bitume, genre qui fait toujours rêver les ouailles du pays de l’Oncle Sam où la vitesse est partout limitée à 60 miles, soit 96 km/h. Spectaculaire, rythmé, assez aguichant et non dénué d’une touche d’humour au passage.

« Brick Mansions », à 22h00 sur AB3 - Deux étoiles

Le remake US du « Banlieue 13 » de Pierre Morel sorti dix ans plus tôt est spectaculaire et formaté Besson à souhait. Ce fut aussi, hélas ! l’avant-dernier film tourné par Paul Walker, décédé dans un accident de voiture alors qu’il revenait d’un gala de bienfaisance, en plein tournage de… « Fast & Furious 7 ».

« La crypte », à 22h30 sur Tipik - Deux étoiles

L’assistant-réalisateur de « Dark City » et des trois volets « Matrix » passe au premier plan avec cette série B de très bonne facture sur le plan technique.