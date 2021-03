Gros succès pour la tombola d’Angèle : 209.000€ récoltés avec des prix donnés par des stars (vidéo)

Lors de la journée internationale du cancer chez l’enfant, le 15 février dernier, Angèle a pris l’initiative de lancer une tombola solidaire pour aider l’association KickCancer. Cinq semaines plus tard, c’est un pari réussi. 20.900 billets ont été vendus à 10€ chacun pour remporter l’un des 24 prix en jeu. Ce jeudi 25 mars, Angèle a annoncé via son compte Instagram les noms de ceux qui ont eu la chance de remporter un de ces lots pour le moins prestigieux.

Jackpot !

Pour l’occasion, la chanteuse a pu compter sur de nombreux soutiens puisque les prix ont été donnés par des personnalités belges, françaises, suisses, américaines, britanniques ou encore australiennes. Outre le piano d’Angèle, les participants ont ainsi pu tenter leur chance pour gagner les bottes de Julien Doré, les disques de platine d’Aya Nakamura, Damso et Stromae, mais aussi des objets offerts par Guillaume Canet, Pierre Niney, Dua Lipa, Kylie Minogue, Christine and the Queens, ou encore Eden Hazard. Bref, un joli panel.

Au final, Angèle a pu récolter pas moins de 209.000€ pour KickCancer. Un geste qui a profondément touché l’association. « Nous sommes incroyablement reconnaissants qu’Angèle soit notre marraine depuis trois années déjà. Elle a rassemblé des stars mondialement connues grâce auxquelles nous avons pu récolter ce montant formidable de 209 000 euros que nous allons pouvoir reverser à la recherche sur les cancers pédiatriques », a déclaré la fondatrice Delphine Heenen.