Un siècle de scandales à Buckingham (2): Diana dans un mariage à trois

Le 29 juillet 1981, ils sont plus de 750 millions de téléspectateurs à travers le monde à assister au mariage grandiose entre le prince Charles et Diana Spencer. Une noce majestueuse digne des plus beaux contes de fées. Et pourtant, en coulisse, la réalité est tout autre. Personne n’imagine encore que derrière cette union aux allures romantiques se jouent les prémices d’un futur drame. Innocente, du haut de ses 20 printemps, Diana ne se doute pas qu’elle vient de s’engager dans une relation qui causera sa perte… et son malheur. Car ce n’est pas un mariage d’amour qui est célébré en la...