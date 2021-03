Canal de Suez: les images aériennes surréalistes des dizaines de bateaux bloqués (photos)

Voilà plus de quatre jours que le porte-container taïwanais Ever Given s’est échoué dans le canal de Suez, entravant le passage pour tous les autres bateaux qui transitent habituellement par là. Mais les tentatives menées jusqu’à maintenant pour dégager ce navire de 220.000 tonnes et 400 mètres de long se sont montrées infructueuses. Plusieurs remorqueurs devraient néanmoins venir prêter renfort à ceux déjà sur place, pour tenter de dégager au plus vite le porte-container échoué.

Ce blocage complet du canal de Suez a évidemment provoqué de gros embouteillages aux deux extrémités de la voie navigable, dans la Mer Rouge et dans la Mer Méditerranéenne. Vendredi, plus de 200 bateaux étaient bloqués, ce qui donne des images uniques et impressionnantes vu du ciel. Diffusées ce samedi, les prises de vue aériennes, réalisées depuis le hublot d’un avion commercial, révèlent des dizaines de points blancs stagnant dans les eaux près du canal, incapables de le traverser.