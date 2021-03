130.000 moutons coincés au canal de Suez

Depuis mardi, un porte-container de 220.000 tonnes bloque l’un des passages les plus stratégiques pour l’économie mondiale. Le bateau de 220.000 tonnes et de 400 mètres de long empêche de nombreuses marchandises de passer dont des ovins. Onze cargos de bétails sont coincés en mer Égée et en mer Méditerranée. Ils viennent de Roumanie et transportent 130.000 animaux selon les autorités sanitaires de Bucarest.

Les animaux ne sont pas à l’abandon et l’Agence nationale sanitaire vétérinaire a annoncé dans un communiqué : « Des représentants des transporteurs ont été contactés et ont assuré qu’il y avait suffisamment de nourriture et d’eau à bord des navires pour les prochains jours ». Une situation néanmoins complexe, puisque si elle continue, les animaux pourraient commencer à perdre patience et se blesser entre eux.