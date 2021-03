Michel Drucker vient de donner le coup d’envoi de son retour dans «Vivement dimanche» (vidéo)

C’est le grand retour de Michel Drucker à l’antenne. Un soulagement pour beaucoup et surtout pour lui. Après avoir frôlé la mort suite à un triple pontage coronarien et une infection, Michel Drucker ne se laisse pas abattre. Pendant sa convalescence, le présentateur s’inquiétait de ne pas retrouver son poste mais France Télévision ne lui a pas fait de mystère : sa place lui sera toujours réservée.

L’enregistrement des prochaines émissions va un peu se transformer. Le tournage sera un peu plus étalé du mercredi au vendredi pour permettre à Michel Drucker de prendre son temps. À l’occasion du redémarrage de l’émission, Michel Drucker a dévoilé quelques mots en avance : « Bonjour, je suis heureux et ému de vous retrouver. Cela me va droit au cœur. Je ne sais pas si cette longue parenthèse de Vivement dimanche vous a manqué mais vous, vous m’avez manqué ».