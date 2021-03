À la télé ce soir: «The Voice Belgique» et «Ali»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Vénus Beauté », à 23h00 sur TV5 Monde - Quatre étoiles

Souvent lourd et dispersé, le cinéma choral a aussi ses exceptions, et ce titre de toute fin de siècle dernier remporta quatre Césars dont ceux du meilleur scénario et du meilleur réalisateur pour la fille de Micheline Presle qui a hélas tiré sa révérence alors que sa maman est toujours bien vivante, à 98 ans. Jacques Audiard avait collaboré à l’écriture de ce défilé incroyablement savoureux et devenu tout ce qu’il y a de plus cinéphilique.

« Coup de torchon », à 20h50 sur France 5 - Trois étoiles

Cette version satirico-coloniale du « Cave se rebiffe » est en réalité l’adaptation d’un roman du scénariste américain Jim Thompson (« Les sentiers de la gloire », « Guet-apens », « Série noire », « Les arnaqueurs »). Dialogues, distribution, ambiance : brillant à tous les niveaux.

« Comment voler un million de dollars », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Digne de l’âge d’or, cette comédie policière qui n’a rien perdu de son charme mettait une fois de plus en valeur la grâce exceptionnelle d’Audrey Hepburn. Quel était le secret de cette actrice certes anglaise et de mère néerlandaise mais bel et bien née à Ixelles ? Peut-être la collaboration du styliste Hubert de Givenchy, qui l’habillait systématiquement depuis le triomphe de « Sabrina » en 1955.

« L’arme fatale 4 », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

Évoqué en 2008, le projet d’un numéro 5 a été officiellement enterré. Il s’agit donc du dernier volet de la remarquable saga initiée en 1987 par l’auteur de « Superman », où débarquent conjointement et avec joyeux fracas Michael Shawn et Jet Li.

« Time out », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Le romantique Julien Timberlake et l’expressive Amanda Seyfried forment le couple flamboyant de ce récit d’anticipation où les jours de chaque être humain sont comptés en crédits variables. L’auteur de « Gattaca » – et scénariste du « Truman Show » – est manifestement en terre conquise. Ambiance très californienne sous tension permanente et mise en scène plutôt épurée avec quelques beaux morceaux de bravoure.