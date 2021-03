Quand les dealers lillois distribuent leurs prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres (photo)

Ces derniers temps, les Lillois ont reçu un drôle de courrier dans leurs boîtes aux lettres. On dirait une pub pour un magasin quelconque mais il suffit de lire pour se rendre compte que ce n’est pas du tout le cas. « Différentes weed de coffee-shop, différentes weed de Californie, un ou plusieurs hash », est-il écrit, comme une liste de produits tout à fait banale. Car oui, les dealers lillois ont bel et bien décidé de vendre du cannabis sans vergogne et au grand jour, comme le révèle la Voix du Nord. Encore plus frappant : ils ont renseigné toutes les informations nécessaires pour que tous les habitants de la métropole sachent où ils se trouvent.

Comme à Amsterdam, mais en France !

Juste en-dessous de leurs produits « made in USA » ou venus directement des Pays-Bas, d’Espagne ou du Maroc, les dealers ont écrit en grand : « une seule et unique adresse », avant de mettre leurs coordonnées précises. Comme si ce n’était pas assez, ils invitent également les habitants à les suivre sur les réseaux sociaux et donnent des heures d’ouverture, comme n’importe quel commerce. « Toutes les informations et les nouveautés sont visibles sur notre story », est-il écrit.

« C’est tout juste s’ils ne donnent pas une note de dégustation ! Ce que je trouve dingue, c’est qu’il y ait une adresse ! », s’exclame une Lilloise auprès du quotidien régional. La publicité a en effet de quoi frapper les esprits. La vente de cannabis est interdite en France et il est donc hors-de-question d’ouvrir un coffee-shop, comme c’est le cas ici.