Zara Tindall, Charles et Camilla: le carnet people de Stéphane Bern

Notre célèbre chroniqueur a épinglé quelques nouvelles issues du monde des célébrités et les décortique pour vous.

Charles et Camilla en Grèce à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance du pays. - Belgaimage

Un petit prince est né par terre dans une salle de bains !

Si l’arrivée des bébés de la famille royale britannique est toujours très codifiée – surtout pour les descendants directs de la couronne – certains nouveau-nés décident de braver les conventions. Et c’est ce qu’a fait le petit Lucas Philip Tindall, 3,7 kg, dimanche dernier. Le troisième enfant de la petite-fille de la reine Elizabeth II, Zara Tindall (fille de la princesse Anne), prévu pour la fin du printemps, est arrivé plus tôt que prévu et...