Marché de l’art: vrai expert cherche «faux»

Au sol, un bronze thaïlandais. Au mur, une sculpture birmane du XVIIe siècle. Sur le bureau, un bouddha cambodgien. Le trio peut impressionner. Pourtant, deux œuvres sont des « faux ». L’œil naïf n’y voit que du feu, mais Patrick Laycock a de la bouteille. On ne la lui fait pas. Historien de l’art, il est à la tête du « plus ancien laboratoire privé d’investigation scientifique d’œuvres d’art au monde ». Depuis 1975, ce Bruxellois scrute avec minutie les pièces qu’il reçoit et les inspecte selon plusieurs méthodes...