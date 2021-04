Chasseurs de microbes (8)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

Triomphant, Spallanzani porta sa dernière découverte à la connaissance de l’Europe entière. Elle vint aux oreilles de Needham et de Buffon, qui s’effondrèrent au milieu des ruines de leur stupide théorie. Par une simple expérience, Spallanzani avait détruit le savant échafaudage de leur œuvre. Ce fut la fin de Needham et de sa Force végétative. La vie devenait à nouveau agréable à vivre, certain qu’on était qu’il n’existait aucune force mystérieuse et sinistre vous guettant dans l’ombre pour vous muer subitement en hippopotame.

Marie-Thérèse,...