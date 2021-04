Quand on parle de randonnées, de balades dans la nature, on pense Ardenne, Gaume, Famenne, Fagnes mais pas forcément Brabant wallon. Mais c’est une erreur ! : la province offre une palette de circuits pédestres et cyclistes qui vous mènent à la découverte des belles campagnes et cités brabançonnes. Comment choisir sa destination, quelles routes ou sentiers suivre ? On vous donne trois outils.

1. Le BW à vélo en deux jours

Dans ce circuit balisé de...