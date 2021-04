Harry et Meghan: leur étoile pâlit

Au fil du temps et des révélations, l’interview du duc et de la duchesse de Sussex perd beaucoup de son crédit.

Peu à peu, le voile se lève sur la vérité. Il est vrai que quelques éléments embarrassants viennent ternir leur version des faits. Hasard ou coïncidence, moins d’un an après avoir été embauchée pour seconder les Sussex dans la gestion de leur fondation Archewell, le 2 avril 2020, Catherine Saint-Laurent quitte sa fonction de chef de cabinet de Meghan Markle et du prince Harry. Cette Canadienne, dont la réputation n’est plus à faire car connue auparavant pour ses activités de premier plan au sein de la fondation Bill et Melinda Gates, a décidé de prendre du champ et de se mettre en retrait...