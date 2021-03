Ce nouveau SUV MG promet des merveilles

Long de 4,67 m, le nouveau MG Marvel R se place dans le segment C aux côtés des Citroën C5 Aircoss, Renault Kadjar et autres Volkswagen Tiguan. Par rapport à ses frères de gamme que sont la MG ZS et l’EHS, le Marvel R se veut plus émotionnel, plus « design ». Offrant une autonomie de plus de 400 km (WLTP), il possède un chargeur triphasé embarqué d’une puissance de 11 kW lui permettant de charger sa batterie jusqu’à 80 % en 30 minutes. Sa commercialisation est prévue pour l’été de cette année.

