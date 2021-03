BMW M4: le détail qui fait tout

Non, on n’y coupera pas : nous allons parler de ces naseaux de la Série 4, qui semblent encore plus béants sur la M4. Rarement design automobile aura été plus polarisant. Il y a les pour, et les franchement contre. Mais ne tergiversons pas plus. Pour le reste, il faut reconnaître que la M4 est racée. Selon les bonnes habitudes de la maison, l’agressivité est bien dosée, sans exagération. La M4 est musclée, elle annonce la couleur, mais elle ne fait pas dans le théâtral. Il n’y a sur la voiture absolument rien de trop. On peut en dire autant à bord. L’habitacle typiquement BMW reçoit...