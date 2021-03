Quand un daim accompagne des cavaliers dans le bois de Hal (vidéo)

Les balades en forêts sont souvent l’occasion d’observer, à distance, la faune qui y vit, à condition de se faire discret. Il est par contre rare d’approcher des animaux sauvages. Pourtant, en se promenant ce week-end dans le bois de Hal, un groupe de cavalier a eu la surprise de rencontrer un daim. Il aurait normalement dû être effrayé par la présence humaine, mais l’animal a au contraire choisi d’accompagner les cavaliers en marchant à côté d’eux, jusqu’au manège Cour au Bois à Braine-le-Château, rapporte RTL.

C’est un membre du groupe, Alain, qui a partagé cette histoire attendrissante en contactant RTL via le bouton « Alertez-nous ». « Il nous a suivi pendant deux kilomètres. Il est resté à marcher au milieu des chevaux », a raconté le cavalier. « C’est quand même impressionnant d’avoir un animal sauvage comme ça. C’était bien un petit daim avec ses petites cornes. Je l’ai bien vu, à un moment il a fait mine de foncer sur mon cheval. Les chevaux étaient quand même un peu stressés parce que c’est inhabituel d’avoir un animal sauvage avec nous comme ça. Nous aussi, on a fait très attention. On n’a pas osé prendre de galop de peur de l’écraser », a ajouté Alain, en partageant une vidéo de la rencontre étonnante.

Le daim ne s’étant pas enfui en arrivant au manège, un cavalier a par la suite ramené l’animal dans la forêt : « Il a pris son cheval pour l’attirer dans les bois. Le daim a suivi. Et puis cette personne a pris un galop pour semer le daim ».