À la télé ce soir: les Diables Rouges face à la Biélorussie ou «Il était une fois en Irak»

« Éliminatoires de la Coupe du monde – Belgique/Biélorussie », à 20h20 sur La Une

Après avoir accueilli le pays de Galles et s’être rendue en République Tchèque, soit ses deux principaux rivaux dans la course à la qualification, la Belgique reçoit la Biélorussie. Largement favoris, les Diables rouges n’ont pas droit à l’erreur s’ils veulent s’assurer la première place du groupe. Un faux pas des Belges ferait l’affaire des Gallois et des Tchèques.